У Польщі в самому центрі міста зарізали 33-річного українця

Підозрюваному у вбивстві загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
В польському місті Плоцьк знайшли мертвим 33-річного українця. У поліції стверджують, що його зарізав 32-річний співгромадянин через особисту неприязнь.
Як повідомляє tvn24.pl, тіло було знайдено 7 листопада в самому центрі міста.
Окружна прокурор Плоцька Малгожата Орквішевська заявила, що до вбивства чоловіка причетний українець.
"Попередні результати розтину показали, що 33-річний чоловік, громадянин України, помер насильницькою смертю в результаті ножового поранення в шию з пошкодженням великої венозної судини", - додала Малгожата Орквішевська.
За скоєне підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
Нагадаємо, раніше в місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.
Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.
Читайте також:
- "Лікарі просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам": у Польщі померла вагітна
- Вивезли в ліс і жорстоко побили: у Польщі копи віддубасили молодого українця
- Президент Польщі терміново подзвонив Зеленському через дії Лукашенка
- Польща і Білорусь стягують військових, чути постріли: мігранти 309 разів штурмували кордон