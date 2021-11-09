У Польщі в самому центрі міста зарізали 33-річного українця

Поліція підозрює ще одного українця / Reuters

В польському місті Плоцьк знайшли мертвим 33-річного українця. У поліції стверджують, що його зарізав 32-річний співгромадянин через особисту неприязнь.

Як повідомляє tvn24.pl, тіло було знайдено 7 листопада в самому центрі міста.

Окружна прокурор Плоцька Малгожата Орквішевська заявила, що до вбивства чоловіка причетний українець.

"Попередні результати розтину показали, що 33-річний чоловік, громадянин України, помер насильницькою смертю в результаті ножового поранення в шию з пошкодженням великої венозної судини", - додала Малгожата Орквішевська.

За скоєне підозрюваному українцю загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше в місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Один з пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.

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