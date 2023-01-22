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Стратегія Путіна: Данілов розкрив завдання-максимум окупантів РФ

22 січня 2023, 11:25
Для досягнення своєї мети Володимир Путін хоче завдати Україні військової поразки, впевнений Олексій Данілов.
Данилов, Путін
Олексій Данілов розкрив плани Володимира Путіна / Колаж УНІАН

Московський режим поставив перед собою завдання в ході розв'язаної війни під корінь знищити Україну як історичне явище – мову, історію, культуру, носіїв української ідентичності.

"Тотальний і абсолютний геноцид. Тотальна війна на ліквідацію", - написав секретар РНБО Олексій Данілов у колонці на Українській правді.

За його словами, для досягнення своєї мети Володимир Путін хоче завдати Україні військової поразки, стратегічної за характером і наслідками.

"Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому випадку він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцеве-2", — пояснив він.

За його словами, військове керівництво РФ концентрує ресурси, підтягує резерви, відновлює боєздатність, а також шукає найбільш уразливі ділянки українського фронту.

"Завдання максимум - прорив на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької та Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. Росія готується до наступу, першою ознакою якого згідно з постійною тактикою є реалізація активних інформаційних заходів", — додав Данілов.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Читайте більше:

Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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