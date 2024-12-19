У небезпеці будуть 2 міста: що стане пріоритетом РФ після втрати Курахового - лейтенант

Російські окупанти можуть піти у наступ на Краматорському напрямку у випадку захоплення Курахівського "карману".

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Краматорський напрямок може стати пріоритетним для окупантів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Краматорський напрямок може стати пріоритетним для російських окупантів після захоплення Курахового. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Нині українські військові успішно тримають оборону у районі Торецька та Часового Яру.

"Проте якщо в найближчій перспективі росіянам вдасться "закрити" Курахово і взагалі весь той карман, то цілком ймовірно, що оперативно-стратегічний акцент може зміститись на Торецьк та Часів Яр. Я підкреслюю, що ці 2 напрямки зараз як Інь і Ян - утримання одного міста майже неможливе, якщо втратити інше", - заявив лейтенант. відео дня

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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