Таким чином голова ОП використовує ще один метод, щоб донести щось до суспільства, каже Подоляк.

В ОП пояснили, чому Єрмак пише ребусами/ УНІАН

В Офісі президента України пояснили, чому голова ОП Андрій Єрмак часто пише у соцмережах ребусами. За словами його радника Михайла Подоляка, це ще один із методів комунікації.

Таким чином Єрмак намагається привернути увагу і ще одним способом донести інформацію до суспільства. Про це Подоляк сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада" у межах загальнонаціонального телемарафону.

Подоляк зазначає, що не знає, чи Єрмак сам вибрав таку тактику, чи йому хтось підказав.

"Я завжди розгадую, про що йдеться. Він же є моїм керівником. До речі, це оригінальний підхід Андрія Борисовича. Він таким чином оригінально спілкується з суспільством та займає певну інформаційну нішу. Це – зменшує пустоти, коли використовуєш певний елемент спілкування. Це ж одна із проблем інформаційного суспільства – дуже багато місця для інформації, багато майданчиків", – пояснює Подоляк.

Таким чином голова ОП розширює методи, якими можна щось донести до суспільства, каже його радник.

"Це відрізняється від того, що робить президент чи я. Таким чином більше людей розуміють позицію держави", – зазначає він.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масовану атаку РФ іранськими дронами-камікадзе. Тактика окупантів з нічними ударами БПЛА виглядає як агонія. Він наголосив, що зараз окупанти шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось вколоти нас, але їх тактика терору не спрацює, а наше небо перетвориться на щит.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що російська окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій проти України. Глава Офісу президента обговорив з американськими партнерами питання техніки та боєприпасів для ЗСУ.

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