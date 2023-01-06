Окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій - ОП

Глава Офісу президента обговорив з американськими партнерами питання техніки та боєприпасів для ЗСУ.

Єрмак заявив, що РФ концентрує угруповання для проведення наступальних дій/ President.gov.ua, УНІАН

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, російська окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій проти України.

Як зазначив Єрмак, про це йшлося під час брифінгу з питань ситуації довкола протистояння повномасштабному вторгненню Росії та розвитку спроможностей Сил оборони України.

За його словами, окрім української сторони, учасниками брифінгу стали сенатори США Джек Рід та Ангус Кінг та пані посол країни в Україні Бріджит Брінк.

"Зазначив, що ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій. Також ішлося про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами", - поінформував Єрмак.

Глава ОП додав, що на зустрічі також розглянули питання захисту української критичної інфраструктури, яка надалі перебуває під ворожими обстрілами.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ.

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