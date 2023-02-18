РФ вдарила по Україні ракетами "Калібр": на заході пролунали вибухи, повідомляють про "приліт"

Окупанти вдарили по Україні ракетами "Калібр". Вони рухалися на захід та у бік Дніпра. Були вибухи.

РФ атакує Україну ракетами/ Міноборони РФ, pixabay.com

Російські загарбники вранці у суботу, 18 лютого, запустили ракети по Україні. Повітряна тривога оголошена майже у всіх областях.

Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря. Це підтвердив також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як зазначає Кім, дві ракети покинули повітряний простір області і полетіли на захід України. Також він зазначив, що були підтверджені повторні пуски ракет з Чорного моря.

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Перша група ракет рухається на Дніпро, друга – на Захід.

Тим часом у Хмельницькому пролунали вибухи, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

Після цього Гамалій повідомив про повторний вибух в обласному центрі.

За попередніми даними, у Хмельницькому є влучання.

Повідомляється, що у Дніпропетровській області чути вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про перші збиття ракет на півдні.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій, і запускає ракети.

У Києві, Київській, Одеській і Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що російські окупанти можуть готувати провокації та ракетні обстріли на 23-24 лютого, захисники України готуються до цього. Окупанти хочуть дошкулити Україні усіма типами озброєння у "сакральні дати", адже 23 лютого в Росії день захисника вітчизни, а 24 лютого – річниця вторгнення.

Також раніше Ігнат зазначав, що у Кремля є цілий список об’єктів, які влада країни-агресорки РФ наказала окупантам атакувати ракетами в Україні. Це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура.

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