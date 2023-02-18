УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вдарила по Україні ракетами "Калібр": на заході пролунали вибухи, повідомляють про "приліт"

18 лютого 2023, 08:57
Окупанти вдарили по Україні ракетами "Калібр". Вони рухалися на захід та у бік Дніпра. Були вибухи.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ атакує Україну ракетами/ Міноборони РФ, pixabay.com

Російські загарбники вранці у суботу, 18 лютого, запустили ракети по Україні. Повітряна тривога оголошена майже у всіх областях.

Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря. Це підтвердив також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як зазначає Кім, дві ракети покинули повітряний простір області і полетіли на захід України. Також він зазначив, що були підтверджені повторні пуски ракет з Чорного моря.

відео дня

Перша група ракет рухається на Дніпро, друга – на Захід.

Тим часом у Хмельницькому пролунали вибухи, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!", – написав він.

Після цього Гамалій повідомив про повторний вибух в обласному центрі.

За попередніми даними, у Хмельницькому є влучання.

Повідомляється, що у Дніпропетровській області чути вибухи через роботу протиповітряної оборони.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про перші збиття ракет на півдні.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій, і запускає ракети.

У Києві, Київській, Одеській і Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що російські окупанти можуть готувати провокації та ракетні обстріли на 23-24 лютого, захисники України готуються до цього. Окупанти хочуть дошкулити Україні усіма типами озброєння у "сакральні дати", адже 23 лютого в Росії день захисника вітчизни, а 24 лютого – річниця вторгнення.

Також раніше Ігнат зазначав, що у Кремля є цілий список об’єктів, які влада країни-агресорки РФ наказала окупантам атакувати ракетами в Україні. Це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура.

Читайте також:

війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:57

РФ вдарила по Україні ракетами "Калібр": на заході пролунали вибухи, повідомляють про "приліт"

08:52

Пригожин посилив атаку на Шойгу: в ISW пояснили перетасовки Путіна в командуванні окупантівВідео

08:31

"РФ продовжить тактику м’ясорубки": наступ окупантів просувається "на метри, а не кілометри" – ВоллесВідео

08:20

Занадто довго українці стоять на шляху путінської агресії проти всього ЗаходуПогляд

07:33

"Гатитимуть усім, що буде під рукою": 23-24 лютого РФ може здійснити серйозні ракетні обстріли – ЗСУВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:10

"5 міст будуть під загрозою ракетної атаки": астролог сказав, де зовсім скоро буде найнебезпечнішеВідео

06:20

Це набагато важливіше, ніж прорив до Азова або звільнення КримуПогляд

05:29

Гороскоп на березень 2023 року для Левів: астролог спрогнозувала переломний місяцьВідео

05:20

"Після смерті Путіна війна триватиме": названо переломну дату для України - прогнозВідео

Реклама
04:45

Як правильно топити жир на смалець: дивовижний рецепт соковитої смакоти

04:04

"Зірки схиляються до того, що ця падла здохне": Росс назвав дату смерті Путіна

03:27

Ключову роль у розвалі РФ зіграє Україна, цей шанс не можна проґавити – ексдепутат ДерждумиВідео

03:20

Встояти просто неможливо: лінива піца з лаваша на сковороді за 10 хвилин - рецептВідео

03:03

Міддлтон в білосніжному купальнику попалася папараці на відпочинку

02:40

Наближається буревій: 3 знаки зодіаку найближчим часом спіткатимуть проблеми з грошимаВідео

01:35

Ексдепутат Держдуми розповів, як відбуватиметься демонтаж путінської системи в РФВідео

00:51

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:43

Гороскоп на березень 2023: що чекає Раків у роботі, коханні та фінансахВідео

00:30

Пам'ятають всі образи і впиваються своєю помстою: імена жінок, які не пробачають зрадуВідео

17 лютого, п'ятниця
23:45

Польща розглядає питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 - ДудаВідео

Реклама
23:11

Чому 19 лютого не можна дарувати і купувати гаманець: прикмети і заборони дняВідео

23:04

Завзятість ЗСУ та величезна підтримка НАТО допоможе Україні виграти цю війну - СтолтенбергВідео

22:52

Стан здоров'я Олени Зеленської погіршився: "Я не хочу бути жертвою"Відео

22:52

Ледачі, але розумні господині завжди трясуть яйця перед варінням: навіщо вони так роблятьВідео

22:38

"Судоми схопили": Путін влаштував "танці" ногами на зустрічі з ЛукашенкомВідео

22:11

ЗМІ здивували цифрами втрат окупантів за останні тижні війниВідео

21:58

Макрон здивував усіх заявою про переговори з РосієюВідео

21:54

"Перуку не забудьте": люди співчувають Волочковій, яка почала лисіти

21:50

Актор з серіалів Моя прекрасна нянька і Татусеві доньки звинувачений в педофілії

21:21

Для України знімають табу щодо поставок далекобійних ракет - ЗеленськийВідео

20:38

Росію сильно струсонуло: у країні зафіксували потужний землетрусВідео

20:01

Навіщо лавровий лист додають в чай: шикарний рецепт з СРСРВідео

19:49

Міс Україна-Всесвіт розкрила правду про "бандитську" кулю, яка потрапила в її машину

19:27

"Роль Кадирова сильно знизилася": Пономарьов розповів, чого панічно боїться чеченський диктаторВідео

19:20

Він намагається захопити сусідні країни і труїть ворогівПогляд

19:17

Росія без Путіна: Пономарьов розповів, хто може зайняти його місце і що це означає для УкраїниВідео

19:00

Ми повинні перемогти "Путінів": Зеленський попередив світ про російську агресіюВідео

19:00

Гороскоп на завтра 18 лютого 2023: Близнюкам - інформація, Стрільцям - розслаблення, Рибам - мрії

18:35

"Всі повинні зробити це": Шольц закликав партнерів дати Україні танки прямо заразВідео

18:33

Україна отримала від Франції протитанкові ракетні комплекси Akeron: як вони допоможуть на фронтіВідео

Реклама
18:25

Гральний бізнес приєднується до ініційованого урядом дослідження з ігрової залежності реклама

18:10

"Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде": Зеленський заявив про перемогу в найближчий рікВідео

18:05

5 "неїстівних" речей, які їли радянські діти потайки від батьків

17:51

Успіхів буде хоч греблю гати: найщасливіші знаки Зодіаку в 2023 роціВідео

17:39

"Хочу, аби росіяни усвідомили свою відповідальність": Клаус Майне розповів по підтримку УкраїниВідео

17:18

"Бідний дідусь, що за опудало": 77-річна мати Наташі Корольової шокувала росіян фото з чоловікомВідео

17:14

Чому не можна збивати пюре блендером - страва буде безповоротно зіпсована

17:10

Навіщо господині ставлять соду під ліжко: назавжди забудете про серйозну проблему

17:08

Настя Каменських вперше публічно звернулася до Потапа після чуток про розлучення

17:06

"Є великі ризики": Путін розраховує, що світ втомиться від війни – ЗеленськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти