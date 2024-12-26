В одній області України введено екстрені відключення світла - усі подробиці

Час енергообмежень може бути збільшений.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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В Україні ввели екстрені відключення світла

Рішення ухвалено у зв'язку з розпорядженням "Укренерго"

Сьогодні, 26 грудня, у одній українській області ввели екстрені відключення світла. Час енергообмежень може бути збільшений. Про це повідомляє "Кіровоградобленерго".

Зазначається, що рішення ухвалено у зв'язку з розпорядженням "Укренерго". Так, екстрені відключення світла застосують у Кіровоградській області.

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Там наголосили, що з 06:48, за розпорядженням "Укренерго", було введено в дію графік аварійних відключень.

"Зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію графіку аварійних відключень та графіку погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - пише "Кіровоградобленерго".

Відключення світла / фото: kiroe.com.ua

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у четвер, 26 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Вони будуть введені майже на всю добу. Слід зазначити, що обсяги обмежень можуть змінитися протягом доби. Енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

Варто додати, що 25 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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