В Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини

На місці працюють рятувальники і рятувальники-хіміки.
У середу, 1 грудня, в Одесі сталася НП. На території підприємства стався витік небезпечної хімічної речовини.
На щастя, рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.
Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області в Facebook, інцидент стався близько 10: 20 по вулиці Боровського.
В цей час там проводили роботи з хлорвмісної ємністю об'ємом 800 літрів і сталася розгерметизація бочки і витік небезпечної речовини.
Рятувальники облягали пари хлору розпорошеними струменями води. А хіміки-рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.
"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлена. Витік небезпечної речовини припинено", - сказано в повідомленні.
Відзначають, що на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.
Нагадаємо, у Вінницькій області сталася хімічна аварія. У Немирові на хімічному підприємстві був зафіксований витік аміаку. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через розгерметизацію залізничної цистерни близько полудня.
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