В Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини

Рятувальники ліквідували аварію / ДСНС

У середу, 1 грудня, в Одесі сталася НП. На території підприємства стався витік небезпечної хімічної речовини.

На щастя, рятувальникам вдалося ліквідувати аварію.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області в Facebook, інцидент стався близько 10: 20 по вулиці Боровського.

В цей час там проводили роботи з хлорвмісної ємністю об'ємом 800 літрів і сталася розгерметизація бочки і витік небезпечної речовини.

Рятувальники облягали пари хлору розпорошеними струменями води. А хіміки-рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

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"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлена. Витік небезпечної речовини припинено", - сказано в повідомленні.

Відзначають, що на відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася хімічна аварія. У Немирові на хімічному підприємстві був зафіксований витік аміаку. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через розгерметизацію залізничної цистерни близько полудня.

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