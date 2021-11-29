Названо причину витоку аміаку на Вінниччині

Цистерна була зачеплена / ДСНС

У Вінницькій області сталася хімічна аварія. У Немирові на хімічному підприємстві був зафіксований витік аміаку. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через розгерметизацію залізничної цистерни близько полудня.

Як йдеться в ТСН, різкий запах не давали дихати жителям всієї округи.

Навіть при тому, що постраждалих немає, загроза для людей залишається великою, так як в повітрі стоїть їдкий запах аміаку.

Рятувальники перекачали аміак з розгерметизованої цистерни, а навколо цистерни утворили такий собі водяний купол.

Крім того, зі шлангів з усіх боків воду подавали під тиском. Щоб нейтралізувати отруту і ліквідувати запах.

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"Це осадження парів аміаку за допомогою струменів води, а також перекачування цього газу в інші ємності. Цей газ в два рази легший за повітря, тому найголовніше, щоб він не піднявся вгору", - розповів речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.

Поліцейські через гучномовці попереджали про можливе поширення хмари, тому люди практично не виходили з дому.

"Закриваємо щільно двері, вікна, щоб не надихатися. Самі виходимо в магазин. Начебто не відчуваємо в повітрі, але він, напевно, є, тому що це зовсім недалеко", - повідомила місцева мешканка Олександра Дзюбенко.

За попередніми висновками поліції, цистерну підігнали по залізничних коліях і хтось із працівників відкрив люк. Тепер поліція з'ясовує було це спеціально або з необережності.

Нагадаємо, раніше в місті Самбір Львівської області від удару струмом на залізниці постраждала дівчина 2007 року народження.

"20 серпня о 18: 53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у м.Самбір на вул. Вокзальна, 1 Самбірського району отримала ураження електричним струмом, дівчина 2007 року народження. Дівчина перебувала на вагоні - цистерні, який стояв на залізничній станції "Самбір", - йдеться в повідомленні.

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