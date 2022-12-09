8,5 років колонії за стрім про Бучу: в РФ запроторили за ґрати опозиціонера Яшина

Його звинуватили у розповсюдженні "фейків" про російську армію.

Ілля Яшин/ Facebook Darya Kornilova

У Росії за ґрати запроторили російського опозиційного політика Іллю Яшина. Міщанський суд в Москві засудив його до 8,5 років колонії загального режиму за стрім про Бучу.

Опозиціонера засудили за статтею про розповсюдженню "фейків" про російську армію. Про це повідомляє російське видання Meduza.

Також Яшину після відбуття покарання заборонено упродовж чотирьох років користуватися інтернетом.

Засудили опозиціонера через стрім, у якому він розповів про масові вбивства цивільних у Бучі під Києвом під час російської окупації.

Обвинувачення стверджувало, нібито Яшин поширював "завідомо неправдиву інформацію", хоча йому "було відомо, що РФ вживає заходів з підтримання миру і безпеки".

Яшин перебував під арештом з середини липня. Він не визнав своєї провини у суді.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому "відклав" це злочинне рішення. Він сказав, нібито "сподівався на Мінські домовленості", але його "обманули".

Також Путін заговорив про можливе закінчення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". При цьому російський диктатор зазначає, нібито "без переговорів не обійтися".

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