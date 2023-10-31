Вбивцями родини українців у Волновасі виявилися 'зірки' пропаганди: нові подробиці розстрілу

За підозрою у розстрілі 9 українців в окупованій Волновасі затримано контрактників 155-ої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту 21-річного Антона Сопова і 28-річного Станіслава Рау. Обидва регулярно "світилися" на російському телебаченні і були не зовсім звичайними бійцями.
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пише, що Станіслав Рау і Антон Сопов перебували на території Донецька поруч з Волновахою як контрактники 80 БРУ - в/ч 19288.
"За даними джерела, одного з убивць взяли "вдома" - він проживав неподалік від котеджу, у якому знайшли розстріляною сім'ю Капканець. Іншого обвинуваченого виявили трохи пізніше", - пише ВЧК-ОГПУ.відео дня
На слідчих діях Сопов і Рау зізналися, що хотіли "поквитатися" тільки з чоловіками - Едуардом і його сином Олександром, які, нібито, їх образили. За словами затриманих, жінок і дітей вони вбили нібито випадково, оскільки у темряві "не змогли розпізнати жертв".
Понад те, Рау і Сопова роспропаганда подавала як "зразково-показових військовослужбовців". Про них знімали сюжет по ТБ, їх вшановував особисто губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.
Зокрема, окупанти супроводжували губернатора під час візиту у зону бойових дій.
Видання ASTRA підтвердило особи Сопова і Рау. Батьки обох були раніше неодноразово судимі, а батько Сопова - Руслан Сопов перебуває у базі "Миротворець" як військовослужбовець ЗРД 60-ї ОМСБр (в/ч 16871).
Злочин ЗС РФ у Волновасі
29 жовтня стало відомо, що в окупованій Волновасі російські загарбники увірвалися в будинок українців і розстріляли усіх присутніх на святі. Всього вбито 9 осіб. Серед розстріляних окупантами українців виявилася ціла сім'я, в тому числі дві маленькі дитини.
Повідомлялося, що напередодні між російськими військовими і сім'єю стався конфлікт - загарбники хотіли "віджати" будинок у сім'ї, але ті чинили опір. Потім росіяни "навідалися" на сімейне свято, де відкрили вогонь по присутніх.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупантів більше 40 тисяч: ворог готує новий наступ на Авдіївку - Барабаш
- "Це приховувати не треба": Лукашенко накинувся на РФ з вимогою виплатити компенсації
- HIMARS одним "кидком" "задвохсотив" цілий батальйон окупантів: подробиці удару ЗСУ