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"Ворог змінив тактику": у ЗСУ розповіли, чи можуть окупанти оточити Бахмут

10 грудня 2022, 21:05
Замість класичних батальйонів окупанти створюють штурмові загони, в складі яких є невеликі групи.
'Ворог змінив тактику': у ЗСУ розповіли, чи можуть окупанти оточити Бахмут
У ЗСУ розповіли, чи можуть окупанти оточити Бахмут / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська намагаються штурмувати Бахмут, несучи величезні втрати. Щодня загарбники втрачають від 70 до 120 своїх солдатів. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі 24 каналу.

Як зазначив Череватий, ці дані є приблизними, адже те, що відбувається на Бахмутському напрямку протягом останніх 5 місяців – важко уявити. Загалом ворог втратив біля Бахмута тисячі своїх солдатів.

"Однак більш точні цифри за певний час зможе озвучити Генеральний штаб ЗСУ", - зауважив він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також розповів, що ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку. Замість класичних батальйонів окупанти створюють штурмові загони, в складі яких є невеликі групи. Загарбники по 10-15 людей намагаються просунутися до переднього краю оборони. Однак він підкреслив, що ЗСУ також реагують на цю зміну тактики.

"Хочемо запевнити українців: ми бачимо дії ворога, вони прораховані. Головне, що за весь цей час не відбулося глибинного прориву нашої оборони. Росіянам не вдається оточити наші підрозділи", - резюмував Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW зазначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

В ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали великої кількості жертв.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України
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