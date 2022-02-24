В Міноборони Росії визнали обстріли по Україні/ Фото Reuters

У Міністерстві оборони Росії визнали, що ведуть обстріли по Україні, проте кажуть, що нібито атакують лише військову інфраструктуру.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на інформацію російського військового відомства.

"Високоточними засобами ураження виводиться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ППО, військові аеродроми, авіація Збройних сил України" – зазначили у Міноборони Росії.

При цьому в російському відомстві цинічно заявили, що нібито не атакують українські міста.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

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Раніше український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі повідомив, що "Гради" б'ють уздовж всього українського кордону, від Луганська до Житомира.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

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