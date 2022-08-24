У Міноборони гнівно висловилися щодо брехливої заяви Шойгу про "уповільнення"

Міноборони відповіло Шойгу / скріншот, УНІАН

ЗСУ роблять все для того, щоб перетворити так зване "уповільнення" російських окупантів на відступ, йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони України в Twitter.

"Король" жестів доброї волі", міністр оборони Росії сьогодні заявив, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, аби перетворити це "уповільнення" на старий добрий відступ. Або, як росіяни люблять говорити... зворотній наступ", - йдеться в повідомленні.

Брехливі заяви Шойгу

Нагадаємо, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у День Незалежності України 24 серпня повторив свою заяву, що нібито країна-агресор Росія свідомо уповільнює темпи наступу своєї армії в Україні, бо хоче зменшити кількість жертв серед цивільних.

При цьому він пофантазував, нібито російські окупанти "дотримуються норм гуманітарного" права під час війни в Україні. Про це Шойгу сказав на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня. Його слова процитували Російські пропагандистські ЗМІ.

"Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України-пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це уповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", – цинічно заявив Шойгу, проігнорувавши велику кількість жертв серед мирного населення в Україні через російське вторгнення.

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