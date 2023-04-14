У МЗС розкрили ймовірний сценарій звільнення Криму

Сценарій звільнення Криму буде реалізований двома треками, не виключила Еміне Джапарова.

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В Україні розробляють сценарій рсврржденія Криму / УНІАН

Сценарій звільнення окупованого РФ Криму визначатиме сама Україна, заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Це може бути і дипломатичний і військовий шлях, підкреслила вона в інтерв'ю Укрінформу.

"Мені здається, що на сьогоднішній день у нас є обидва шляхи - і військовий, і дипломатичний. І вони обидва актуальні. Наприклад, Хорватія, коли була війна в 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину - дипломатичним. Крим – і про це говорить президент Зеленський, і все керівництво країни — невід'ємна частина України", - говорить представник МЗС.

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За словами Джапарової, "повернення Криму визначатиме сама Україна": "І маючи війну, цей шлях, очевидно, буде реалізований двома треками – і військовим, і дипломатичним".

Водночас головною перемогою заступника голови МЗС вважає те, що "світ визнав, що Крим є інтегральною і невід'ємною частиною України".

"Головним уроком для нас саме "кримський урок". Оскільки тоді, в 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, не могли зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні переговори і спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку б почув Путін, або такого лідера, якого він почув, Путін сприйняв як слабкість і зробив наступний крок своєї агресії 24 лютого. Тому цей "кримський урок", про який ми сьогодні говоримо на Чорноморській конференції безпеки, дуже важливий", — резюмувала Джапарова.

Звільнення Криму

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

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