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У МЗС потролили Орбана, який зганьбився маячнею щодо війни та кордонів України

Олексій Тесля
29 вересня 2023, 15:46 оновлено 29 вересня, 15:51
На заяву скандального угорського політика відповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Орбан, Україна
У МЗС відповіли Віктору Орбану / Колаж Главред, фото УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували нову образливу заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України.

На новий пасаж скандального угорського політика відповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Facebook.

"Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України до Європейського Союзу. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко.

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Скандальна заява Орбана

Зазначимо, що раніше Орбан під час переговорів у Брюсселі щодо майбутнього України заявив про те, через війну залишається неясним питання про перспективи приєднання України до Євросоюзу. На його думку, ЄС не може прийняти до свого складу країну, не знаючи про її розміри і кількість населення, повідомляє Reuters.

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно... Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі і важкі питання, перш ніж ми фактично приймемо рішення про початок переговорів про вступ", - додав Орбан.

Раніше Орбан запропонував піти на угоду з Путіним і зморозив нісенітницю щодо війни в Україні. Віктор Орбан заявив про те, що Україна нібито не зможе здобути перемогу у війні.

Нагадаємо, раніше у Орбана зганьбилися дивним планом: не брати Україну в НАТО і дати РФ гарантії. Гергелі Гуляш повторив мантру Кремля про те, що Україна нібито не зможе повернути окуповані РФ території.

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МЗС України Віктор Орбан війна Росії та України
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