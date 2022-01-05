У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу / flickr.com / Amanda-Jayne Jennings

У Маріуполі взяли під варту на гауптвахту офіцера відділу розвідки за звинуваченням у побитті підлеглої. Про це повідомили представники Спеціалізованої прокуратури з військової та оборонної сфери об'єднаних сил.

Маріупольська спецпрокуратура вже повідомила про підозру старшому лейтенанту у побитті підлеглої (частини 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що в одній з військових частин Маріуполя офіцер відділу розвідки, роздратований поведінкою підлеглої - старшого матроса, схопив і душив її за шию, а також бив її по обличчю і голові.

"3 січня судом за клопотанням прокуратури обрано офіцера безальтернативного запобіжного заходу-тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб. Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 слідчого відділу (з дислокацією в місті Маріуполь) територіального управління ДБР, розташованому в місті Краматорськ", ‒ зазначили в слідчі спеціальної прокуратури.

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