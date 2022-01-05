УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу

5 січня 2022, 09:37

За версією слідства, в Маріуполі офіцер відділу розвідки, роздратований поведінкою підлеглої-старшого матроса, схопив її за шию і жорстко душив.

Рука
У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу / flickr.com / Amanda-Jayne Jennings

У Маріуполі взяли під варту на гауптвахту офіцера відділу розвідки за звинуваченням у побитті підлеглої. Про це повідомили представники Спеціалізованої прокуратури з військової та оборонної сфери об'єднаних сил.

Маріупольська спецпрокуратура вже повідомила про підозру старшому лейтенанту у побитті підлеглої (частини 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що в одній з військових частин Маріуполя офіцер відділу розвідки, роздратований поведінкою підлеглої - старшого матроса, схопив і душив її за шию, а також бив її по обличчю і голові.

"3 січня судом за клопотанням прокуратури обрано офіцера безальтернативного запобіжного заходу-тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб. Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 слідчого відділу (з дислокацією в місті Маріуполь) територіального управління ДБР, розташованому в місті Краматорськ", ‒ зазначили в слідчі спеціальної прокуратури.

читайте такожУ Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозку

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Сумській області суд виніс обвинувальний вирок чоловікові. Він скоїв розбійний напад на сім'ю пенсіонерів, прикинувшись при цьому фельдшером.

Пенсіонери погодилися на щеплення. "Фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Далі він дочекався поки подружжя засне і почав нишпорити в будинку, щоб знайти щось цінне.

Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник почав наносити їй удари і вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив з собою мобільний телефон і банківську карту, а тікаючи підпалив веранду, щоб приховати свій злочин.

viber
новини Маріуполя новини України побиття
Зараз ви переглядаєте новину «У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 4 січня: що не можна робити в день святої Анастасії і як не потрапити в бідуПрикмети на 4 січня: що не можна робити в день святої Анастасії і як не потрапити в біду Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризМісячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрприз Як очистити кухню від жиру та прибрати жирні плями: 3 рецепти дієвих засобівЯк очистити кухню від жиру та прибрати жирні плями: 3 рецепти дієвих засобів Прикмети на 3 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 3 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду В Україну увірвуться сильні морози на РіздвоВ Україну увірвуться сильні морози на Різдво
09:53

Катав дітей навколо ялинки: у Тернополі кінь вдарив копитом у живіт 5-річному хлопчику

09:40

Яйцеклітини вкрали: мешканка Ізраїлю оскаржує материнство найстаршої мами України

09:37

У Маріуполі офіцер розвідки жорстко побив і душив підлеглу

09:11

Енергокриза, зростання тарифів та цін: до яких потрясінь варто готуватися українцям у 2022 році

09:03

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

Реклама
08:53

Львівські бабаки-"провісники" несподівано прокинулися та передрекли ранню веснуВідео

08:41

Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2022: Близнюкам – помилки, Дівам - надбавка до зарплати, Скорпіонам - розвагиВідео

08:39

У "Діі" додали функцію для боротьби з кредитними шахраями: у Мінцифрі назвали деталі

08:10

Подвійний стаж до пенсії: хто з українців зможе піти на відпочинок раніше

08:05

Дикий біль після крапельниць: у Запоріжжі батьки звинуватили лікарів у смерті свого 2-річного синаВідео

07:45

Незабаром ковід стане "новим свинячим грипом"Погляд

07:26

Під Одесою знайшли мертвою цілу сім'ю, зокрема трьох дітей

06:50

Газові протести у Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку урядуВідео

06:44

Чому у 2022 році Україна не зможе розпрощатися з карантиномПогляд

06:05

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноФото

05:50

Як швидко заспокоїтися у стресовій ситуації: 10 простих способів

05:41

Зима "зламалася": українців попередили про несподівану аномаліюВідео

05:39

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

05:10

Гороскоп Таро на 2022 рік: астролог передрекла Рибам найщасливішу долюВідео

04:31

Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

Реклама
04:30

Покращить сон і допоможе травленню: як впливає на організм ромашковий чай

04:14

Ілона Гвоздьова в білизні показала еротичний танець, яким зустрічала свого коханого

03:13

Задушать або табакеркою в скроню: астролог назвав наступника ПутінаВідео

02:26

Як зробити комфортним політ на літаку для малюків - відповідь Комаровського

02:23

Зіркова українська легкоатлетка показала розкішне тіло в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водоліїв: які зміни на вас чекають в 2022 роціВідео

01:45

Долар піде у відрив? Українцям розповіли, яким буде курс-2022Відео

01:23

Дієтолог розповіла, чи можна "збити" калорійність страв з майонезом

00:15

Які "суперпродукти" зміцнюють імунітет - коментар вчених

00:02

В Алмати впровадили НС та комендантську годину: місто закрите, прибуває бронетехнікаВідео

04 січня, вівторок
23:57

Анатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

23:31

У Радбезі ООН зробили заяву щодо ситуації навколо УкраїниВідео

23:30

Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо

22:57

Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

22:48

Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

22:47

Залучите гроші і удачу: від яких речей в будинку потрібно позбутисяВідео

22:31

Прокурор відкликав клопотання щодо арешту Порошенка: у ДБР заперечуютьВідео

22:03

Трагедія на Одещині: загинула сім'я з п'яти осіб

21:47

Весна увірветься в січні: в Україні несподівано потеплішає до +13Відео

21:39

"Лікарі нічого не робили": під Києвом у новорічну ніч померла дівчинка в лікарніВідео

Реклама
21:17

Протести в Казахстані: в Алмати загострюється ситуація, країна сидить без ІнтернетуВідео

20:45

МОЗ змінило схеми змішування вакцин від коронавірусу

20:39

З кульками і перерізанням стрічки: на Рівненщині влаштували "урочисте відкриття" шкільного туалету

20:34

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:27

Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022

19:46

В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсіюВідео

19:41

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботуВідео

19:15

"На горизонті рідні Карпати": Зеленський вирушив на відпочинок у Буковель з величезним кортежем

18:48

Україна для Путіна – кістка в горлі: або проковтне, або задихнеться, втративши їїПогляд

18:46

Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти