У Луцьку п'яний водій збив на смерть священника, якого відлучили від церкви

У Луцьку сталася п'яна смертельна ДТП, загинув священник/ vl.npu.gov.ua

У Луцьку сталася смертельна ДТП. П'яний 23-річний водій збив 60-річного священника Олега Ведмеденка. Чоловікові відірвало частину ноги, його доставили в лікарню у важкому стані, але врятувати йому життя медикам не вдалося. Священник помер.

Аварія сталася ввечері в неділю, 14 листопада, на проспекти Василя Мойсея в Луцьку. 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mazda 6, виїхав на тротуар і збив пішохода. У медзакладі водій пройшов алкотест, він показав 1,21 проміле алкоголю, що в шість разів перевищує норму, передає пресслужба Нацполіції Волинської області.

Потерпілого доставили до Луцької міської клінічної лікарні зі струсом головного мозку та травматичною ампутацією третини правої гомілки. Чоловік помер у медзакладі вранці в понеділок, 15 листопада.

Водія затримали. Порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 КК (Порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть).

Водієві загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

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Видання Волинські Новини уточнює, що за кермом авто перебував 23-річний Роман Савич. У серпні минулого року чоловік використовував сльозогінний балончик проти двох працівників муніципальної варти, за що потрапив на лаву підсудних і отримав три роки обмеження волі.

Олег Ведмеденко загинув від травм 15 листопада / Фото zaxid.net

Олег Ведмеденко був засновником Біблійної школи духовного удосконалення. Єпископ представляв нечисленну конфесію Української Незалежної Апостольської Православної церкви. Біблійну школу Ведмеденко створив ще в 1997 році, перебуваючи в церкві УПЦ КП.

У 2006 році його відлучили від церкви через незгоду з деяких богословських питань. Синод УПЦ КП визнав вчення Ведмеденка антиправославним і таким, яке може призвести до утворення псевдоправославної спільноти. Зокрема, однією з причин стала віра єпископа в еволюцію розумних істот від неживої матерії. Згодом Ведмеденко перейшов до Української незалежної церкви.

Як повідомляв Главред, ввечері в неділю, 14 листопада, в Києві сталася смертельна ДТП - водієві автомобіля KIA, який працював у службі таксі Uber, стало зле. Він знепритомнів за кермом. В результаті транспортний засіб відкинуло на узбіччя. В цей час в салоні перебувала пасажирка.

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