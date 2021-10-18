Просто переплутав: під Києвом неадекват порубав сокирою матір чотирьох дітей

Жінка виявилася випадковою жертвою / скріншот

На Київщині затримали чоловіка, який раптово напав на жінку в селі Погреби (поблизу столиці). Неадекват кілька разів ударив її сокирою прямо по голові. В результаті потерпіла потрапила до реанімації.

Як йдеться в сюжеті ТСН, трагедія трапилася ще п'ять днів тому. Мати чотирьох дітей - Оксана спокійно йшла узбіччям додому і раптом на неї з сокирою напав чоловік. Він всю дорогу їхав за нею на велосипеді. Схопивши неповинну, неадекват затягнув її в кущі і почав бити сокирою по голові.

Жінку врятували собаки, які почали страшно гавкати. Саме на їх поклик і вийшли люди, що живуть неподалік, які побачили закривавлену жінку і викликали "швидку".

Однак нападник вже встиг втекти. Копи провели розслідування і буквально через кілька днів затримали зловмисника. Він знаходився в п'ятистах кілометрах від місця злочину.

"Ним виявився 42-річний раніше судимий чоловік, який фактично жив у Погребах, але виїхав до міста Балти Одеської області. Там він був і затриманий оперативниками", - сказав керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

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Підозрюваний пояснив напад випадковістю і сказав, що його ціллю був підліток.

"Він сказав, в центрі нашого села його образили підлітки. І він хотів помститися. Думав, що це підліток, дитина чиясь", - розповіла дочка потерпілої Яна Неділько.

Тим часом, стан Оксани вкрай важкий. У неї невротична симптоматика. Жінка перебуває в комі другого ступеня.

Винуватцю цього горя світить 15 років за гратами.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

Також раніше в Ізмаїльському районі Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові і позбулася тіла, скинувши його в канал. Труп випадково виявили місцеві жителі.