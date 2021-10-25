У Луцьку неадеквати перевернули біотуалет: всередині був відвідувач

В туалеті був відвідувач / "Ярополч"

У Луцьку хулігани перевернули вуличний біотуалет. Неадеквати поклали вбиральню на бік в той час, коли в ній був відвідувач.

У Мережі з'явилося відео інциденту. На кадрах видно, як після скоєного зловмисники втекли з місця злочину.

Відомо, що інцидент стався біля драмтеатру. Група невідомих молодих людей перекинула кабінку біотуалету, ймовірно, знаючи, що всередині була людина.

читайте такожДіти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"При цьому, на ранок кабінка вже стояла в звичайному положенні.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області відбулося урочисте відкриття туалету для водіїв автобусів, що прямують за маршрутом № 7. З цієї нагоди дерев'яну кабінку прикрасили повітряними кульками.

Хоча сама дерев'яна кабінка на кінцевій зупинці маршруту стала подарунком для водіїв від перевізника, грошей на рукомийник вже не вистачило.