У Литві розбирають цілу ТЕЦ: Урсула фон дер Ляєн розкрила 'зимовий план' для України

Президентка ЄК назвала пріоритети з підтримки енергетичної інфраструктури України.

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Литва розбирає ТЕЦ для відновлення енергетики України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

У Литві триває демонтаж теплової електростанції (ТЕЦ) для відновлення енергетичної інфраструктури України. Литовську ТЕЦ частинами передадуть і відбудують уже в Україні. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, Євросоюз вже виділив близько 2 мільярдів євро для підтримки української енергетики. Серед матеріальної підтримки, яку надали країни-члени ЄС, - 10 тисяч трансформаторів і генераторів.

"Також у Литві розбирається ціла ТЕЦ, аби передати її частинами Україні. І буде ще більше допомоги. Учора я оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 млн євро для ремонту та надання аварійного зимового обладнання. 100 млн з цих коштів - із доходів від заморожених російських активів", - сказала фон дер Ляєн. відео дня

План на зиму для України

Президентка Єврокомісії також розкрила план на зиму для України. Він базується на трьох пріоритетах.

Перший – ремонт пошкодженої інфраструктури, з метою відновлення 2,5 гігават енергетичних потужностей, що відповідатиме приблизно 15% потреб України взимку.

Другий пріоритет – продовження інтеграції української електромережі з європейською, що дозволить експортувати до 2 гігават електроенергії.

"Це покриє близько 12% потреб країни на зиму", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, ці заходи можуть задовольнити до 25% зимових потреб України, доповнюючи власне виробництво країни. Третім пріоритетом є стабілізація енергопостачання всередині країни.

"Ми працюємо над забезпеченням стійкого постачання енергії в межах України, незважаючи на російські атаки на великі інфраструктурні об'єкти", - зазначила вона.

Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Візит Урсули фон дер Ляєн в Україну - питання енергетики

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня відвідала Київ, це її восьмий візит до України. У Twitter вона зазначила, що приїзд відбувається напередодні опалювального сезону, коли Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру.

Під час офіційного візиту глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні кредиту до 35 мільярдів євро від Європейського Союзу. Цей кредит є частиною зобов’язань G7, спрямованих на підтримку України в умовах постійних атак Росії.

Як повідомляв Главред, на 68-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ резолюція "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні" була схвалена 65 голосами, співавторами якої виступили 52 країни-члени. У документі підтверджується, що українські атомні станції, включно з Запорізькою АЕС, повинні функціонувати під суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайно вивести російських військових та інший персонал з ЗАЕС.

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