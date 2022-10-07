У Лимані виявили більш ніж 200 могил та братське поховання

У Лимані на даний момент відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил.
У Лимані та Святогірську Донецької області приступили до ексгумації і перепоховання загиблих під час окупації, йдеться в повідомленні начальника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"У Лимані на даний момент відомо про два поховання. Одне із них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - поодинокі могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, в якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще належить встановити", - написав він.
Кириленко зазначив, що наразі правоохоронці досліджують ці місця і скоро приступлять до процесу ексгумації.
Він також повідомив, що у Святогірському міському кладовищі перепоховали 21 тіло цивільних, загиблих в окупації.
Кириленко додав, що в той час, коли Святогірськ був в окупації і за нього тривали бої, загиблих закопували на вулицях і дворах. Всі тіла з числа перепохованих сьогодні ідентифіковані і належним чином віддані землі.
ЗСУ взяли під контроль Лиман
У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановлено прапор української держави.
ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з лиману.
Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.
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