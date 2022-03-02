У Харкові пройшли бої біля військового шпиталю: висадку десанту не підтверджують

Харківська ОДА після влучення ракети / ДСНС України

Верховна Рада повідомила, що в Харкові висадився російський десант, який напав на госпіталь. Там розпочалися бої. Втрат серед українських сил немає.

"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону. Між загарбниками і українськими захисниками почався бій", - сказано в повідомленні ВР в Telegram.

читайте такожВорог окупував Херсон: захоплені ж / д вокзал і річковий порт, в місті сотні загиблихСтаном на 06:00 2 березня голова обласної поліції Харкова Володимир Тимошко підтвердив у коментарі Суспільному інформацію про бій біля військового госпіталю. Він також додав, що втрат серед українських військових немає.

Але, за його словами, на даний момент ситуація біля госпіталю під контролем, охорону посилили.

Крім того, на даний момент спікери СБУ і СБ Харкова не підтвердили інформацію про висадку російського десанту.

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Нагадаємо, напередодні російські війська розбомбили Харків. На центральній площі снаряди влучили в будівлю ОДА, там понад десяток жертв під завалами. Ворожа ракета потрапила в праве крило облдержадміністрації-половина будівлі зруйнована.

Також пізно ввечері в районі аеропорту Чугуєво стався потужний вибух. В цей же час окупанти обстріляли житлові будинки.

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