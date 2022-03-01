Куп'янськ встав проти мера і окупантів: люди лягають під ворожу техніку

Мєр Куп'янська / скріншот

Місто Куп'янськ у Харківській області тимчасово захопили окупанти на четвертий день війни - 27 лютого, але місцеві жителі продовжують боротьбу. Люди вийшли на мітинг з українськими прапорами і намагаються заблокувати проїзд рашистам.

Вони обурені тим, що міський голова Геннадій Мацегора здав місто окупантам. Мера-зрадника вже затримали, але рашистів ще не прогнали.

Вранці 1 березня жителі Куп'янська влаштували мітинг під стінами захопленої міськради. З синьо-жовтими прапорами і бойовим духом, городяни співають гімн України, вигукують українські гасла і пояснюють окупантам, ким насправді є Путін.

Також вони блокують проїзд рашистам і навіть кидаються під колеса ворожих автомобілів.

Напомним, за сдачу города оккупантам мер Куп'янська отримав підозру в держзраді.

"Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп'янська. Йому повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді", - написала Венедиктова.

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