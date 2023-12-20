У Криму ракети атакували центр космічного зв'язку: є поранені

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

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У Криму ракети атакували центр космічного зв'язку / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Picryl

Сьогодні, 20 грудня, у тимчасово окупованому Криму під атаку ракет потрапили військова частина і Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомляє ASTRA.

У російських джерелах уточнюють, що по військових частинах РФ в Криму було скоєно відразу дві атаки.

Згідно з опублікованими даними, перший обстріл стався о 4 ранку в Алушті. Три прильоти були зафіксовані на території В/Ч 28735 пункту управління ФСБ, яка розташовується в селі Сонячногірське. Удари були здійснені за допомогою БпЛА, які пошкодили антени супутникового зв'язку. Також поранений службовець ФСБ.

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Друга атака сталася о 5 ранку по Центру космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. Там зафіксували як мінімум два прильоти ракет Storm Shadow, вони пошкодили одну одиницю техніки.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, українські війська продовжать здійснювати рейди в окупований агресором Росією Крим. Подібні операції, яких насправді було більше, ніж кілька, проводяться для збору інформації та виконання диверсійних завдань. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Також партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим) і зібрали важливу інформацію про стан російських військ. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

Крім іншого, 15 грудня у тимчасово окупованому Севастополі прогримів вибух. Після цього так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развлекаев повідомив про збиття безпілотника. Про це повідомили в Крим.Реалії.

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