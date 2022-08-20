У кримській Оленівці спрацювала російська ППО: над населеним пунктом вибухи і дим

Взрывы над Оленевкой в Крыму / Telegram

В окупованому Криму ввечері 20 серпня знову лунають вибухи – спрацювала протиповітряна оборона російських загарбників над селом Оленівка Чорноморського району.

Про роботу російської ППО повідомляють очевидці.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що якраз цього дня в Оленівці відбувається якийсь концерт, участь у якому беруть багато зірок.

Також повідомляється, нібито ППО окупантів спрацювала двічі.

Вибухи в Оленівці у Криму/ Telegram

Вибухи в Оленівці у Криму/ Telegram

Раніше повідомлялося, що у захопленому РФ Криму росіяни панікують після серії вибухів, що пролунали на військових базах окупантів. У мережі з'являються відео, на яких відображено, як росіяни Криму в паніці говорять про необхідність терміново покинути півострів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі на території окупованого Криму в суботу, 20 серпня, міг вдарити дрон-камікадзе. Країна-агресорка почала заявляти про те, що вони нібито збили цей дрон, просто щоб приховати свої помилки. А насправді вони його не збивали, вважає експерт.

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