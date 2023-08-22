У Кривому Розі пролунав вибух - влада міста

Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул закликав жителів Кривого Рогу нічого не знімати і не публікувати в Мережі.

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У Кривому Розі вибух - Олександр Вілкул / колаж Главред, фото УНІАН та ДСНС

У Кривому Розі рано вранці у вівторок, 22 серпня 2023 року, пролунав вибух. Про це в месенджері Telegram написав керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Чиновник закликав жителів Кривого Рогу нічого не знімати і не публікувати в мережі.

Незадовго до повідомлення Вілкула, о 05:32 за київським часом співробітники Повітряних сил ЗСУ написали про загрозу ракетного удару по Дніпропетровській області. А в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Офіційна інформація про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки відсутня.

Як пише Telegram-канал "СВОЇ | Кривий Ріг", після вибуху в деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Також у центрі Кривого Рогу тимчасово перестав ходити електротранспорт. Як кажуть адміністратори - сталася аварія на "мережах". Однак чим саме її викликано — неясно.

"Вулиці, які зараз знеструмлені через аварію на мережах: Українське, Поштове, Миколаївське шосе, Пушкіна, Калнишевського", - сказано в повідомленні.

Крім того, місцеві жителі пишуть про задимлення над Кривим Рогом.

Попередні удари російських окупантів по Кривому Розі

У суботу, 12 серпня, керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили балістикою по Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв.

До того, 31 липня, російські окупанти завдали удару двома ракетами "Іскандер" по житловому будинку в Кривому Розі. В результаті ворожої атаки загинули 6 осіб, у тому числі 10-річна дитина.

"Сьогодні о сьомій вечора завершена рятувальна операція в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під'їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто в світі не назве інакше", - підкреслив президент України Володимир Зеленський.

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