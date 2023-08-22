УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Кривому Розі пролунав вибух - влада міста

Дмитро Відоменко
22 серпня 2023, 06:48 оновлено 22 серпня, 08:05
1208
Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул закликав жителів Кривого Рогу нічого не знімати і не публікувати в Мережі.
Кривий Ріг, Вілкул
У Кривому Розі вибух - Олександр Вілкул / колаж Главред, фото УНІАН та ДСНС

У Кривому Розі рано вранці у вівторок, 22 серпня 2023 року, пролунав вибух. Про це в месенджері Telegram написав керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Чиновник закликав жителів Кривого Рогу нічого не знімати і не публікувати в мережі.

Незадовго до повідомлення Вілкула, о 05:32 за київським часом співробітники Повітряних сил ЗСУ написали про загрозу ракетного удару по Дніпропетровській області. А в регіоні була оголошена повітряна тривога.

відео дня

Офіційна інформація про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки відсутня.

Як пише Telegram-канал "СВОЇ | Кривий Ріг", після вибуху в деяких районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Також у центрі Кривого Рогу тимчасово перестав ходити електротранспорт. Як кажуть адміністратори - сталася аварія на "мережах". Однак чим саме її викликано — неясно.

"Вулиці, які зараз знеструмлені через аварію на мережах: Українське, Поштове, Миколаївське шосе, Пушкіна, Калнишевського", - сказано в повідомленні.

Крім того, місцеві жителі пишуть про задимлення над Кривим Рогом.

КР

Попередні удари російських окупантів по Кривому Розі

У суботу, 12 серпня, керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили балістикою по Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв.

До того, 31 липня, російські окупанти завдали удару двома ракетами "Іскандер" по житловому будинку в Кривому Розі. В результаті ворожої атаки загинули 6 осіб, у тому числі 10-річна дитина.

"Сьогодні о сьомій вечора завершена рятувальна операція в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку. В одному під'їзді зруйновані поверхи з 4-го по 9-й. Просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто в світі не назве інакше", - підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Олександр Вілкул війна Росії та України Кривий Ріг
Реклама

Головне за день

"Вибухова ніч" в РФ: Москву і Підмосков'я атакували дрони, 2 аеропорти перекривали

"Вибухова ніч" в РФ: Москву і Підмосков'я атакували дрони, 2 аеропорти перекривали

08:20 Світ
У Кривому Розі пролунав вибух - влада міста

У Кривому Розі пролунав вибух - влада міста

06:48 Україна
Rheinmetall намагався купити близько 100 Leopard для ЗСУ: Швейцарія взялась за розслідування

Rheinmetall намагався купити близько 100 Leopard для ЗСУ: Швейцарія взялась за розслідування

23:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:29

Гороскоп на вересень 2023: Овнів завалять роботою, Скорпіонам - самотність

08:20

"Вибухова ніч" в РФ: Москву і Підмосков'я атакували дрони, 2 аеропорти перекривалиВідео

08:03

США готові навчати українських льотчиків на F-16, але є один нюанс - Пентагон

07:14

ЗСУ досягли вкрай важливих успіхів на запорізькому напрямку - ISW

06:58

У чому росіяни так схожі на німців часів війниПогляд

Росія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - ЛіпсіцРосія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - Ліпсіц
06:48

У Кривому Розі пролунав вибух - влада міста

04:30

Болить зуб мудрості: симптоми, коли треба видаляти "вісімки"

04:00

Церковне свято 22 серпня: що можна і не можна робити на Матвія Змієсоса

03:40

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" загриміла в лікарню після важкого розриву

Реклама
03:10

Російський економіст розкрив, скільки Росія зможе продовжувати війну в Україні

02:40

Як позбутися від відблисків на лобовому склі: копійчаний засіб творить дива

02:05

На що здатні "вагнерівці" в Білорусі: Коваленко реалістично оцінив ситуаціюВідео

01:35

Економіст пояснив, як падіння курсу рубля б'є по російській нафті і бюджету РФВідео

00:04

Батьки втратили єдиного сина: у тяжких боях за Україну загинув 21-річний воїн

21 серпня, понеділок
23:43

Дженніфер Лопес опублікувала раніше невидані фото з весілля з Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall намагався купити близько 100 Leopard для ЗСУ: Швейцарія взялась за розслідування

22:45

"Працюємо. Температура плюс 50": Пригожин несподівано "виплив" в Африці

22:03

"Не заграйтеся в літачки": у Медведєва шалена істерика через передачу Україні F-16

20:56

Віктор Павлік показав рідкісне фото з рідною сестрою, яка мешкала в РФ

20:56

"Донать – і вони летять!": під час дрон-марафону українці задонатили вже 2 мільйони гривень на дрони-камікадзе актуально

Реклама
20:43

Як українською описати "восторг": популяризатор мови озвучив мелодійні відповідники

20:34

Греція буде тренувати українських пілотів на F-16 - Зеленський

19:45

Буде "зоопарк" винищувачів: ЗМІ розкрили, які літаки отримають ЗСУ

19:19

Дірява охорона проґавила звичайний коптер: деталі вибуху на військовому аеродромі РФ

19:14

Пекельна спека в Україні: синоптик розповів, коли чекати зниження температури

19:10

Мед і дьоготь F-16: яких сюрпризів очікуватиПогляд

18:41

Чим такий хороший F-16: приховані можливості винищувачів, які отримають ЗСУ

18:30

Українська зірка серіалу "Надприродне" збирає донати на розмінування України

18:21

"Моє ім'я жахливе": хлопець хоче змінити своє "трагічне" ім'я, дане при народженні

17:57

F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб — експерт

17:40

У ЗСУ розповіли, яка кількість F-16 кардинально змінить ситуацію в небі

17:23

БПЛА впав на аеродром в Калузькій області: пошкоджено один літак

16:55

F-16 для України: у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами"

16:35

Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей

16:15

Чому не можна говорити "на здоров'я": прихований сенс фрази усіх приголомшить

16:12

Переможець Євробачення-2019 одружився зі своїм бойфрендомВідео

15:54

Перерахунок пенсій по інвалідності: стало відомо, які зміни відбудуться з 1 вересня

15:49

Гороскоп на завтра 22 серпня 2023: Дівам - щастя, Водолію - винагорода

15:49

У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

15:46

Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

Реклама
15:22

70 льотчиків: у Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16

15:02

Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму

15:01

"Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за держкошти" - міністр Кубраков

14:58

"Просто голуби великі": у ГУР іронічно відреагували на заперечення Росією "бавовни"

14:56

Кличко: Соціально незахищені кияни отримають до Дня Незалежності допомогу – загалом на 130 мільйонів гривень

14:49

Дівчина поділилася геніальним лайфхаком з порятунку залишків косметики в тюбику

14:43

"Вони повинні відповідати": Женя Галич жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України

14:30

Лазур і пшениця: Зеленська зустрілася зі шведськими монархами у вишуканому луці

14:26

ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

14:25

У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти