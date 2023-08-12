У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги: перші подробиці

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння. Українців закликали пройти в укриття.

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Повітряна тривога оголошена у низці областей України / Колаж: Главред, фото:alerts.in.ua, ВК"Центр"

У суботу, 12 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Кривому Розі пролунали вибухи.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в областях, в яких оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння. Українців закликали пройти в укриття.

У ряді областей України оголошена повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Тим часом у Кривому Розі прогриміли вибухи. Інформацію підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він у Telegram.

Після відбою тривоги голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. На щастя, обійшлося без жертв. Усі деталі зараз уточнюються.

Ракетний удар по Україні 11 серпня

У п'ятницю, 11 серпня, у Києві пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про те, що російські окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К у напрямку Київської області.

Спікер КМВА Михайло Шаманов розповів, що всі ворожі цілі вдалося збити.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що 11 серпня країна-агресор РФ вдарила чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії.

Окупанти намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть вчитися на винищувачах F-16. Ракети ворога летіли на військові аеродроми, які знаходяться під його прицілом вже не перший місяць.

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