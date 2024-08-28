У Кривому Розі прогримів вибух: уражено цивільну інфраструктуру, є постраждалі

У середу, 28 серпня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook.
Зазначимо, о 10:41 у ЗС ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
"Кривий Ріг - в укриття!" - додали військові о 10:42.
Зазначимо, вибух, який пролунав у Кривому Розі, було чути в ефірі телемарафону.
Це сталося, коли начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповідав про завершення пошукових робіт на місці ракетного удару, завданого в ніч проти 27 серпня.
Дивіться відео - Вибух у Кривому Розі було чути в ефірі телефмарафону 28 серпня:
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок удару РФ є постраждалі.
"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним. На зараз відомо про 3 постраждалих", - написав він у Телеграм.
У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання.
Вілкул уточнив, що в місті було уражено об‘єкт цивільної інфраструктури.
"Ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - напсав він у Facebook.
Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі зросла кількість постраждалих - станом на 11:41 їх вже п'ятеро: четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.
"Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома. Інформацію щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюємо", - повідомив Лисак.
РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі
У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Чотириповерхову будівлю частково зруйновано.
28 серпня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по центру міста зросла до чотирьох осіб. Вночі рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.
Триває робота з ліквідації наслідків удару.
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