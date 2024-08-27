'РФ не досягне успіху в Україні': Байден різко відреагував на ракетний удар 26 серпня

Джо Байден зазначив, що США будуть підтримувати Україну у війні проти Росії до того часу, поки Україна не переможе.

https://glavred.net/world/rf-ne-dobetsya-uspeha-v-ukraine-bayden-rezko-otreagiroval-na-raketnyy-udar-26-avgusta-10591883.html Посилання скопійоване

Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня / Колаж Главред, фото: European Union, ДСНС України

Президент США Джо Байден різко засудив російську ракетну атаку по Україні, що сталася 26 серпня, підкресливши, що вона призвела до загибелі мирних жителів та ураження понад двох десятків критично важливих енергетичних об'єктів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я найрішучішим чином засуджую триваючу війну Росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. Дозвольте мені бути відвертим: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зломлений", - сказав він.

Байден запевнив у подальшому лідерстві США у коаліції понад 50 країн, яка надає Україні військове обладнання, зокрема системи ППО і перехоплювачі.

відео дня

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - додав президент США.

Крім того, США збільшують постачання енергетичного обладнання для відновлення та посилення української енергосистеми.

"Як я сказав президенту Зеленському 23 серпня, підтримка України з боку США є непохитною. З лютого 2022 року народ України мужньо захищається від російського вторгнення, відвоювавши більше половини території, яку російські війська захопили в перші дні війни. Україна залишається вільною, суверенною і незалежною державою, а українські війська щодня борються, щоб захистити свою батьківщину і свою свободу. Сполучені Штати будуть стояти з народом України, доки він не переможе", - резюмував Байден.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що таке Білий дім? Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 26 серпня - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Facebook і Telegram поширюється неправдива інформація про нібито вибух на Рівненській АЕС та викид радіації внаслідок пожежі. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував ці повідомлення, назвавши їх частиною прокремлівської пропаганди.

Декан факультету природничих наук НаУКМА Євген Хлобистов зазначив, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами майже неможливо.

Загалом, 26 серпня Росія завдала наймасованішого удару по Україні, випустивши 127 ракет і 109 дронів, націлених на критичну інфраструктуру, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред