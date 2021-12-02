У Кривому Розі мати з дитиною перебігала дорогу й потрапила під колеса кількох вантажівок

1 грудня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП / Фото npu.gov.ua

У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. 33-річна мати з 5-річною дитиною перебігала дорогу в невстановленому місці й потрапила під колеса одразу декількох транспортних засобів.

Аварія сталася ввечері 1 грудня на Дніпровському шосе - там чотири смуги жвавого руху, передає ТСН.

Мати з дитиною встигла пробігти половину дороги, але в цей момент їх збила Газель. Від удару пішоходів відкинуло на зустрічну смугу прямо під колеса вантажівки.

Жінка загинула миттєво. Дитину з-під коліс фури витягли свідки, за життя малюка борються лікарі.

Водій Газелі зник з місця аварії. Незабаром його затримали.

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Чоловік пояснив поліції, що він не бачив пішоходів, а потім злякався.

Фото npu.gov.ua

Фото npu.gov.ua

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, 1 грудня у Сваляві Закарпатської області сталася смертельна ДТП - вантажний автомобіль DAF скоїв наїзд на місцеву жительку, яка несподівано опинилася на проїжджій частині вулиці. Від отриманих травм вона померла, а водій залишив місце ДТП.

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