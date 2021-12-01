На Закарпатті вантажівка відірвала голову жінці і втекла з місця ДТП

ДТП у Закарпатській області / скріншот

У середу, 1 грудня, у Сваляві Закарпатської області вантажний автомобіль DAF скоїв наїзд на місцеву жительку, яка несподівано опинилася на проїжджій частині вулиці.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, за попередньою інформацією, на вулиці визволення в Сваляві водій не впорався з керуванням і допустив наїзд на 55-річну жінку, яка раптово вийшла на дорогу. Від отриманих травм вона померла, а водій покинув місце ДТП.

"Слідчі поліції області відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Сваляві. У справі призначать експертні дослідження, за результатами яких будуть встановлені всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, яких цитує місцеве видання Перший Кабельний, фура тягнула жінку за собою близько 200 метрів, але водій не помітив цього і покинув місце ДТП без зупинки, а в результаті наїзду жінці відірвало голову.

Співробітники поліції після спілкування зі свідками та перегляду записів з камер спостереження встановили особу водія. Він житель Ужгородського району. Його затримали і взяли під варту.

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"В ході досудового розслідування поліцейські призначать необхідні для встановлення об'єктивних обставин аварії експертні дослідження", - повідомили в поліції.

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Нагадаємо, у Дніпровському районі на Полтавському шосе легковий автомобіль врізався у вантажівку. Трагедія сталася 1 грудня. Від сильного удару у легковика відірвало дах, після чого авто винесло на узбіччя.

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