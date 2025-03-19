У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК: що відомо

Інцидент стався під час спроби перевірити документи.

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Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у співробітника ТЦК / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/police_polt_obl

У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК із травматичної зброї. Його вже затримала поліція.

Інцидент стався близько сьомої години ранку 19 березня. Під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого.

"Під час спроби перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового та поранив його в ногу", - повідомили у поліції Полтавської області.

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Згодом патрульні поліцейські затримали чоловіка, а пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

"Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий житель 1977 року народження", - додали в поліції.

Травматичну зброю вилучено. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як писав Главред, 22 лютого в Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали. За попередніми даними відомо, що 28-річний мешканець Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК і СП під час перевірки документів.

Раніше в Пирятині Полтавської області районний суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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