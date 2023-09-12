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У комплектації "Шахедів" помітили серйозну зміну: чим це загрожує Україні

Яна Ставська
12 вересня 2023, 05:30
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Неодноразово з'являлися згадки у ЗМІ, що Росія намагатиметься удосконалити БПЛА для ударів по українській інфраструктурі.
У комплектації 'Шахедів' помітили серйозну зміну: чим це загрожує Україні
На хвості таких "Шахедів" є буква "К" - "Комета-М"/ Колаж Главреда. Фото: Telegram Про зв'язок від Сергія Флеш, Defense Express

У комплектації іранських дронів-камікадзе "Шахед", які Росія випустила по Києву у ніч на 11 вересня, помітили серйозні зміни.

Як ділиться у Telegram український військовий Сергій "Флеш", посилаючись на дані, отримані після аналізу одного зі збитих дронів, замість супутникової CRPA антени іранського виробництва стоїть CRPA антена "Комета-М" російського виробництва у спеціальній коробці.

Це, продовжує боєць, вказує на те, що іранські запаси "Шахедів" закінчуються - й окупанти почали застосовувати "Шахеди" вже російського виробництва.

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На хвості таких "Шахедів" буква "К" та номер. Також РФ намагається уникати залежності у комплетуючих від третіх країн.

"Для нас це новина погана, тому що "Комета-М" більш стійка до нашого РЕБ, ніж антени іранських "Шахедів", - пояснив фахівець.

Росія виробляє "Шахеди"

За словами представника ГУР Юсова, Росія займається наразі тільки збором комплектуючих іранських дронів. Електроніку Тегеран передає морським або повітряним шляхом.

При цьому в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про наміри РФ запустити повне серійне виробництво "Шахедів" безпосередньо у себе.

Понад те, росіяни хочуть удосконалити іранські дрони, щоби ті могли змінювати цілі по ходу свого руху.

Росія тероризує цивільне населення "Шахедами" з жовтня 2022 року. Наразі країна-агресорка використовує дрони у комбінованих атаках по Україні, намагаючись заплутувати і виснажувати ППО.

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війна в Україні ПВО Іран дрони війна Росії та України
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