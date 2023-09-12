У комплектації 'Шахедів' помітили серйозну зміну: чим це загрожує Україні

У комплектації іранських дронів-камікадзе "Шахед", які Росія випустила по Києву у ніч на 11 вересня, помітили серйозні зміни.
Як ділиться у Telegram український військовий Сергій "Флеш", посилаючись на дані, отримані після аналізу одного зі збитих дронів, замість супутникової CRPA антени іранського виробництва стоїть CRPA антена "Комета-М" російського виробництва у спеціальній коробці.
Це, продовжує боєць, вказує на те, що іранські запаси "Шахедів" закінчуються - й окупанти почали застосовувати "Шахеди" вже російського виробництва.
На хвості таких "Шахедів" буква "К" та номер. Також РФ намагається уникати залежності у комплетуючих від третіх країн.
"Для нас це новина погана, тому що "Комета-М" більш стійка до нашого РЕБ, ніж антени іранських "Шахедів", - пояснив фахівець.
Росія виробляє "Шахеди"
За словами представника ГУР Юсова, Росія займається наразі тільки збором комплектуючих іранських дронів. Електроніку Тегеран передає морським або повітряним шляхом.
При цьому в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про наміри РФ запустити повне серійне виробництво "Шахедів" безпосередньо у себе.
Понад те, росіяни хочуть удосконалити іранські дрони, щоби ті могли змінювати цілі по ходу свого руху.
Росія тероризує цивільне населення "Шахедами" з жовтня 2022 року. Наразі країна-агресорка використовує дрони у комбінованих атаках по Україні, намагаючись заплутувати і виснажувати ППО.
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