Надзвичайна ситуація в галузі захисту здоров'я: у ВООЗ повідомили про вірус

Всесвітня організація охорони здоров'я знову оголосила віспу мавп дуже небезпечним вірусом, який поширюється в африканських країнах.

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У ВООЗ анонсували новий вірус / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вдруге за останні два роки ВООЗ оголошує віспу мавп глобальною загрозою для здоров'я, вона поширюється на разі у африканських країнах, є небезпека перекидання вірусу у Європу. Про це 14 серпня заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє ВВС.

"Це те, що має хвилювати всіх нас", - сказав він.

У відомстві також зазначили, що збудник віспи передається тоді, коли людина тісно контактує з інфікованим. Зазвичай ця хвороба протікає достатньо легко і людина одужує від неї протягом кількох днів, але у більш агресивній формі у хворого виникають на тілі гнійні ураження, а саме захворювання згодом призводить до летального результату.

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Спалах визнано "надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення" (PHEIC) - це найвищий рівень тривоги.

Такі заяви лікарів призводять до того, що у суспільстві люди стають більш обережними, а науковці швидше шукають ліки та варіанти лікування небезпечних захворювань.

"Цілком очевидно, що, щоб зупинити спалах і врятувати життя людей, необхідні заходи реагування, скоординовані на міжнародному рівні", - підкреслив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус.

за оголошенням НС у сфері громадського здоров'я може послідувати "вжиття екстрених заходів реагування в країнах по всьому світу". Крайню занепокоєність ВООЗ викликав новий штам віспи, що виник минулого року і отримав назву Clade 1b.

Що таке ВООЗ ВООЗ - спеціалізована установа Організації об'єднаних націй, яка опікується проблемами охорони здоров'я у світовому масштабі. Штаб-квартиру розташовано в Женеві (Швейцарія). До складу ВООЗ на 2020 рік входить 194 країни. Організація має шість напівавтономних офісів та 150 звичайних офісів по всьому світу. Всі країни-учасниці організації платять щорічні внески до ВООЗ, на які організація провадить діяльність.

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Нагадаємо, у Росії рівень смертності від вживання наркотиків торік зріс на 60%. Про це повідомляє РБК з посиланням на дані Росстату. Так, у 2020 році цей показник склав 7316 осіб, у 2019 році — 4569, тоді як у 2016 – 2018 роках – від 4,4 до 4,8 тисячі осіб.

Також раніше стало відомо, що недивлячись на те, що пандемія коронавірусу у світі значно знизилась, лікарі рекомендують проводити щеплення і надалі, адже вірус може повернутися.

Раніше повідомлялось, що у 2022 році пандемія коронавірусу в Україні в більшості областей подолала червону лінію.

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