"Як гахнуло – скло полетіло": очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві

Жінка не змогла сама вибратися з квартири після удару – в коридорі все було в диму. Їй допомогли рятувальники.

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Очевидиця розповіла про приліт уламків по будинку в Києві/ колаж: Главред, фото: "Суспільне. Київ"

Коротко:

Очевидиця розповіла про влучання уламків по будинку в Києві

Мешканка пошкодженого будинку не змогла сама вибратися і чекала рятувальників

Місцева влада зазначає, що загорівся фактично весь під'їзд

Мешканка пошкодженого будинку на Оболоні у Києві розповіла, що їй довелося пережити під час нічного удару російських окупантів по столиці України.

Ванда Бондаренко, яка проживає у багатоповерхівці, куди влучили уламки під час масованої нічної атаки дронами і ракетами, розповіла у коментарі "Суспільному" про пережитий жах.

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Вона зазначила, що ще у 2022 році позаклеювала вікна у своїй квартирі скотчем. Лише одне вікно на балконі залишилося не заклеєним, і його вибило під час масованої атаки країни-агресорки Росії.

"Я думала, якось минеться, а потім як гахнуло, скло полетіло на балконі. Я хотіла вискочити, але дим в коридорі. Одразу світло погасила – у мене восьмий поверх. То я вже дочекалася, поки піднялися хлопці, я включила ліхтар. Дякуючи їм, спустилась вниз. У мене, дякуючи Богу, все більш-менш. А то, що у людей – жах", – розповіла жінка.

Голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик повідомив, що уламки влучили у житловий будинок. Він зазначив, що для координації дій розгорнули штаб, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

У коментарі "Суспільному" Кирило Фесик розповів, що у багатоповерхівці на Оболоні, в яку влучили уламки, загорівся фактично весь під'їзд.

"Триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, немає інформації про жертв. У найближчі півгодини розгорнеться штаб у школі №20 ", – сказав посадовець.

Згодом Фесик повідомив, що, за його даними, у будинку немає загиблих і постраждалих.

Масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ – є руйнування та постраждалі. Киян попереджали про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.

Унаслідок падіння уламків було займання та руйнування в кількох районах міста. Так, у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі, у Святошинському – спалахнуло нежитлове приміщення. Уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів. Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі, а також – на житловий будинок на Оболоні.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

У ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву і розповіли, що палали дві багатоповерхівки. У двох районах столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках через ворожу нічну атаку. У ще одному районі досі палає нежитлова будівля, де зберігаються фарби.

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