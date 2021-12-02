Київські медики отримають додаткові премії по 10000 грн: коли чекати

Медики отримають доплату / УНІАН

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко ініціював у Київраді проект рішення про преміювання столичних медиків.

За його словами, в грудні лікарі Києва додатково отримають по 6-10 тис. грн., йдеться на сайті КМДА.

"Я подаю проект рішення про додаткову виплату премії столичним медикам як первинної, так і вторинної ланки. Щоб наші медпрацівники отримали матеріальне заохочення за справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації. Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу - лідер і зразок в країні. І в боротьбі з COVID-19, і за темпами вакцинації. Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків", - сказав Кличко.

Що пропонує Кличко

Лікарям видати премію в розмірі 10 тисяч гривень,

середньому медичному персоналу - по 8 тисяч,

молодшому медперсоналу - по 6 тисяч гривень.

"Наступного тижня приймемо це рішення, щоб медики могли отримати премії вже в грудні", - резюмував голова КМДА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити всіх українських вчителів ноутбуками. ПК педагоги отримають до 2023 року.

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