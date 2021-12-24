У Києві стався збій в системі купівлі квитків на громадський транспорт: у чому причина

У Києві збій в системі купівлі квитків на громадський транспорт / УНИАН

У Києві з технічних причин пасажири не можуть придбати квитки на громадський транспорт.

В системі купівлі квитків стався збій, повідомляє КП "ГІОЦ".

"На жаль, стався технічний збій у транспортного сервісу. Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку", – йдеться у повідомленні.

Фахівці транспортного сервісу уже працюють над виправленням проблеми. На підприємстві пообіцяли повідомити, як тільки усе знову запрацює.

Також зазначається, що пасажирів не будуть штрафувати у транспорті.

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"Приносимо вибачення за незручності. У транспорті ви можете скористатися квитками та поїздками, які придбали заздалегідь. А ми попередили контролерів, щоб вони не штрафували вас через прикрий збій. Докладаємо зусиль, щоб у майбутньому році збоїв із транспортним сервісом не траплялося", – зазначається у повідомленні.

Киян також попереджали особистими повідомленнями про збій у транспорті. Такі повідомлення приходили у застосунку "Київ Цифровий".

Скріншот Главред

Нагадаємо, раніше у київській підземці заговорили про новий тариф на проїзд. У Київському метрополітені кажуть: для того, щоб їх підприємство могло працювати без збитків, ціна на одну поїздку в метрополітені повинна обходитися в 22 гривні.

Також раніше маршрутники пригрозили підняти ціни на проїзд. Після інформації про те, що в громадському транспорті Києва піднімуть вартість проїзду до 20 гривень, маршрутники заговорили про симетричне підвищення цін.

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