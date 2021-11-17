Метро не відбудетесь: маршрутники пригрозили підняти ціни на проїзд

/ УНІАН

Після інформації про те, що в громадському транспорті Києва піднімуть вартість проїзду до 20 гривень, маршрутники заговорили про симетричне підвищення цін.

Як підкреслив у коментарі Апострофу голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко, якщо з 1 січня проїзд у громадському транспорті коштуватиме 20 гривень, то перевізники, які оновлюватимуть рухомий склад, теж підтягуватимуться під цю суму.

"Поки це питання з перевізниками не обговорювалося", - зазначив він.

За словами голови Асоціації перевізників Києва та Київської області, найімовірніше питання підвищення вартості проїзду в маршрутках вирішитися після 1 січня 2022 року.

Разом з тим Моїсеєнко не зміг однозначно відповісти на питання про ступінь підвищення цін у маршрутках: "Ви ж бачите, всі маршрути різні. Зараз є на маршрутах і 6, і 7, і 8, і 10 гривень. Не можу сказати, навіть приблизно".

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Нагадаємо, 9 червня, Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

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