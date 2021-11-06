У Києві підроблено 10% COVID-сертифікатів - дані Держпродспоживслужби

У Києві підроблено 10% COVID-сертифікатів -дані Держтребслужби / Reuters

Оскільки в Україні потужна антивакцинальна кампанія, через яку багато українців відмовляються від щеплення проти коронавірусу і купують собі фальшиві COVID-сертифікати. Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24"керівник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, лише в Києві щодня працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у жителів столиці наявність COVID-сертифікатів про щеплення або негативного тесту на коронавірус.

"Приблизно 10% таких документів сумнівні. Загальна проблематика-антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики і публічні особи відзначають, що вакцинація – загроза для життя людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно змінювати на державному рівні", - сказав Рубан.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника МОЗ Марія Карчевич заявила про те, що якщо буде доведено-медичний запис про вакцинацію від COVID-19 недостовірна, то вона повинна бути скасована і сертифікат повинен бути анульований.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - зазначила чиновниця.