У Києві зупинився громадський транспорт одразу в трьох районах: що сталося

Перевізник попереджає, що про відновлення руху повідомлять окремо.

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У Києві частково зупинено рух громадського транспорту / Колаж: Головред, фото: УНІАН, пресслужба Київпастрансу

Коротко:

Транспорт зупинено в трьох районах Києва

Причина - відсутність напруги в енергосистемі

Вночі та вранці в столиці лунали вибухи

У Києві вранці в п'ятницю, 9 жовтня, зупинився рух частини громадського транспорту одразу в трьох районах - через відсутність напруги в енергосистемі. Про це повідомили у Telegram-каналі комунального перевізника "Київпастранс".

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Обмеження охопили правий і лівий береги столиці та зачепили маршрути, які обслуговують великі житлові масиви.

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах", - йдеться у повідомленні "Київпастрансу".

Конкретних термінів, коли маршрути повернуться до графіка, перевізник не називає. У компанії лише зазначили, що інформацію про поновлення курсування та подальші коригування в роботі транспорту оприлюднять окремо.

Вибухи в столиці та проблеми зі світлом

Зупинці руху передувала неспокійна ніч: у Києві вибухи лунали як у темну пору доби, так і вже після світанку 9 жовтня.

Моніторингові канали повідомляють про перебої з електропостачанням у частині столиці. Ймовірною причиною називають російський удар по об'єкту енергетики.

Удари по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 жовтня в Києві тимчасово зупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Того ж дня російський дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину в Солом'янському районі. У ДТЕК тоді повідомили про аварійні відключення електроенергії в столиці.

Британське видання The Telegraph писало про зміну тактики Кремля щодо української столиці. За даними журналістів, Путін доручив генералу Сергію Суровікіну кампанію ударів по Києву. Однією з цілей цієї кампанії видання назвало мости в столиці.

1 жовтня російська армія кілька разів атакувала Південний міст у Києві. Транспортний експерт Дмитро Беспалов розповів, що буде зі столицею через такі удари. На його думку, місто не зупиниться, але економіка "здуватиметься".

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Про джерело: "Київпастранс" КП "Київпастранс" - найбільший міський перевізник України, який відповідає за весь наземний громадський транспорт столиці. Підприємство підпорядковується КМДА та забезпечує щоденне сполучення за допомогою автобусів, тролейбусів, трамваїв, міської електрички та Київського фунікулера.

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