Київ готується до Нового року: як виглядатиме головна ялинка країни

Ялинка на Деміївській / Телеграм

У Києві в понеділок, 1 листопада, почали підготовку до прийдешніх новорічних свят.

У Телеграм-каналі "Київ зараз", з'явилися фото першої новорічної красуні 2022.

"На Деміївській почали встановлювати новорічну ялинку", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, штучну ялинку встановлюють біля фабрики "Рошен", де кілька років поспіль традиційно заливають велику ковзанку.

Примітно, що в цьому році ялинка там з'явилася посеред жовто-зеленого листя.

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Тим часом, за даними видання "Сьогодні", цього року головне новорічне дерево країни буде штучним, висотою 31 метр. Його прикрасять невеликими іграшками українського виробництва-близько 20 тисяч штук, 75% - червоного кольору, 25% - золотистого.

Всі аксесуари новорічної красуні будуть зроблені з пластика і розміщені точково, що буде зраджувати відчуття оповитості бісером. Також над ялинкою буде купол у вигляді зоряного неба-гірлянд теплого кольору, площею 70 метрів.

Нагадаємо, синоптики кажуть, що в цього року зима буде затяжна і зі змінною температурою. На Новий Рік снігу не буде, але буде холодно.