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Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Руслан Іваненко
2 липня 2026, 01:51оновлено 2 липня, 03:50
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Російські війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники та здійснили пуски крилатих ракет Х-101 у бік України.
Крылатые ракеты, Ту-95
Ракети після пусків із району Вологди можуть досягти низки українських міст / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ підняла стратегічну авіацію для можливого удару
  • Зафіксовано пуски ракет Х-101 із Ту-160 та Ту-95МС

У ніч проти 2 липня країна-агресор Росія підняла в повітря групу стратегічної авіації, ймовірно з метою нанесення масованого ракетного удару по території України.

За даними моніторингових каналів, близько 01:00 зафіксовано ймовірні пуски крилатих ракет типу Х-101 із трьох бортів Ту-160 у районі Вологди. Аналітики припускають, що загалом може бути задіяно до 10 бортів стратегічної авіації.

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Очікуваний час підльоту ракет - близько 03:00.

За попередніми оцінками, здійснено пуски орієнтовно 12 крилатих ракет типу Х-101.

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України
Ракета "Х-101"/ Інфографіка: Главред

Орієнтовний час підльоту ракет по містах:

  • Суми - 02:20
  • Харків - 02:25
  • Чернігів - 02:30
  • Дніпро - 02:40
  • Київ - 02:50
  • Вінниця - 03:05
  • Рівне - 03:20
  • Львів - 03:30

Також, за інформацією аналітиків, було здійснено пуск ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.Крім того, вони попереджають, що ракети можу запускатися в декілька етапів.

Скільки ракет та дронів виробляє РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив про орієнтовні темпи виробництва озброєння в Росії.

За його словами, щодоби РФ може виготовляти приблизно 130–140 ударних безпілотників типу "Шахед", а також подібні за призначенням БпЛА в аналогічних обсягах.

Щодо ракетного озброєння, експерт зазначає, що найбільші темпи виробництва припадають на балістичні ракети - близько трьох одиниць на добу. Крім того, росіяни можуть виготовляти приблизно дві крилаті ракети Х-101 щоденно, а також 1–2 ракети "Калібр" на добу.

Водночас ракети типу "Циркон" та "Кинджал", за оцінкою Коваленка, виробляються у значно менших обсягах - орієнтовно 1–3 одиниці на тиждень. Експерт також додає, що РФ має певний недоторканий стратегічний запас озброєння.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 2 липня війська країни-агресорки Росії здійснюють масовану комбіновану атаку на Київ. Окрім ударних безпілотників, окупаційні війська застосовують балістичне озброєння та гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон". Також зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного та морського базування.

Крім того, вдень у середу, 1 липня, російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. Двоє людей загинуло, ще 13 постраждало.

Також 1 липня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі, серед поранених - діти, також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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