У Києві 11 січня не було грози: що за вибухи пролунали в столиці

Вчора ввечері, 11 січня, жителі столиці України почули вибухи, які всім здалися грозою. Однак, це була не вона. Жоден грозопеленгатор її не зафіксував. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці відомства прокоментували подію, яка сколихнула всіх громадян і пояснили, що ж могло статися взимку, адже гроза для цієї пори року абсолютно невластива.
В Українському гідрометцентрі розповіли, що те, що чули і бачили кияни, називається зливовим снігом. Це явище дуже схоже на зливовий дощ, проте взимку воно швидше схоже на снігову грозу.
На всій Землі такі події фіксуються досить рідко, всього 5-6 разів на рік. Спрогнозувати його практично неможливо, адже умови для такої події, як правило, з'являються раптово.
Головною відмінністю такої грози від літньої є те, що вона не несе ніякої загрози і, найчастіше, дає всього 1-2 слабкі блискавки.
В Укргідрометцентрі пояснили, чому така подія відбувається:
"Утворюється снігова гроза, коли холодне повітря притиснутий до землі, а над ним натікає дуже вологе і тепле повітря, в ньому починаються раптові вертикальні рухи і перемішування, що призводить до турбулентності, під час якої крижані кристали в хмарах врізаються один в одного. Супроводжується снігова гроза дуже приглушеним громом набагато нижчого звучання, на відміну від звичайного літнього, оскільки це явище унікальне, його часто плутають з іншими подіями, але датчики, звані грозопеленгаторами, фіксують навіть слабкі розряди, тому з легкістю можна перевірити чи було таке явище насправді, чи ні. Увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував".
Як повідомляв Главред, погода в Україні 13 січня буде сніжною і морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпеки.
Також, може знову стати холодніше на кілька днів. Починаючи з п'ятниці, 12 січня, в нашу країну повертаються сильні морози. У вихідні, 13 і 14 січня, морозні повітряні маси будуть триматися в більшій частині областей, при цьому найхолодніше буде традиційно в північних і східних регіонах. Там вночі і вранці можливе зниження температури подекуди нижче -20 градусів.
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