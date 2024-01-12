Потужний вітер, хуртовини та сильний мороз: де похолоднішає до -23

Погода в Україні 13 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
За даними ventusky, на сході температура повітря опуститься до 20 градусів морозу, відчуватися буде як -23 градуси.
Погода 13 січня
В Україні 13 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.
"Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -19
За даними meteoprog, 13 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -19...-10 градусів. Найтепліше буде в Закарпатської області. Там температура повітря опуститься до -4...0 градусів.
Погода 13 січня у Києві
У Києві 13 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
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