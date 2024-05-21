До Києва з візитом приїхала глава МЗС Німеччини Бербок

Спочатку Бербок хотіла відвідати Харків. Але поїздку довелося скасувати з міркувань безпеки через постійні російські обстріли.

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Анналена Бербок приїхала з візитом до Києва / Колаж: Главред, фото: DW Україна/Telegram, pixabay.com

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 21 травня, приїхала до Києва. Це вже п'ятий візит в Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Візит Бербок до Києва тримався в секреті. Спочатку Бербок хотіла відвідати Харків. Але поїздку довелося скасувати з міркувань безпеки через триваючі російські обстріли.

Після прибуття політик згадала про складну ситуацію в країні та запевнила Україну в солідарності, пише Spiegel.

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"Ситуація в Україні знову різко загострилася через масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі та жорстокий російський наступ у районі Харкова", - сказала вона.

Міністр закордонних справ закликала надати більшу підтримку в захисті повітряного простору України.

"Щоб захистити Україну від граду російських ракет і безпілотників, їй терміново необхідно посилити протиповітряну оборону", - сказала Бербок.

Саме тому вона разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом виступила з глобальною ініціативою щодо посилення протиповітряної оборони. На додаткову підтримку систем ППО для України вже зібрано майже мільярд євро.

"Ми повинні об'єднати зусилля, щоб Україна могла вижити, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська найближчим часом не опинилися біля наших кордонів", - додала глава МЗС Німеччини.

Бербок також підтвердив європейську солідарність з Україною.

"Путін у своєму імперському божевіллі хотів захопити Україну, але замість цього він міцно спаяв її з Європою", - сказала вона.

Бербок високо оцінила прогрес, досягнутий Україною в реформах для вступу України до ЄС.

"Зараз важливо не послаблювати наших зусиль - у плані судової реформи, боротьби з корупцією та свободи ЗМІ", - сказала вона.

За словами Бербок, конференція з відновлення України запланована на червень у Берліні.

"Наша підтримка ґрунтується на глибокій переконаності в тому, що Україна виграє цю війну. Путін припускає, що в якийсь момент у нас закінчиться повітря, але у нас є витримка. Німеччина разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу твердо стоїть на боці України", - сказала вона.

Політик зазначила, що народ України може розраховувати на підтримку в довгостроковій перспективі.

Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

Візит Блінкена в Україну

Уранці у вівторок, 14 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це стало першим візитом чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Мета поїздки Блінкена до Києва - "продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні".

Держсекретар США виступив із промовою в столичному КПІ. Він говорив про війну і майбутнє України.

Після всіх зустрічей увечері 14 травня Блінкен вирішив відвідати один із підземних барів Києва і вийшов на сцену. Держсекретар США взяв до рук гітару і разом із солістом гурту виконав пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World.

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