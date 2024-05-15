Блінкен "порвав" усіх виступом у барі: співав і віртуозно грав на гітарі

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня. Увечері після всіх офіційних зустрічей він вирішив відвідати один із київських барів.

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Блінкен виступив у київському барі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

В Україну прибув генеральний секретар США Ентоні Блінкен. Після всіх зустрічей увечері 14 травня він вирішив відвідати один із підземних барів Києва. Відео вже розлетілося в Мережі.

Цього вечора в барі виступала група з живою музикою. Блінкен не стримався і вийшов на сцену. Він узяв до рук гітару і разом із солістом гурту виконав пісню Ніла Янга Rockin' in the Free World. При цьому держсекретар продовжував віртуозно грати на гітарі.

Перед своїм виступом він акцентував на тому, що США підтримують Україну.

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"З вами Сполучені Штати, з вами велика частина світу. І вони борються не тільки за Україну, а й за вільний світ. І вільний світ теж із вами", - сказав Блінкен перед виступом.

Дивіться відео з виступом Блінкена в київському барі:

Блінкен виступив у київському барі / фото: скріншот

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021 року. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 по 2013 рік. Під час президентства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерній програмі в Ірані, пише Вікіпедія.

Допомога США для України - візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 травня з неанонсованим візитом до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит американського чиновника в Україну після того, як Конгрес ухвалив пакет військової допомоги на суму 61 мільярд доларів минулого місяця.

Повідомляється, що Блінкен планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Темами перемовин будуть постачання озброєнь, зокрема систем ППО, українсько-американська безпекова угода, а також підготовка до червневого саміту миру.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу 13 травня. За його словами, США роблять усе можливе, щоб західна зброя якомога швидше потрапила на поле бою.

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