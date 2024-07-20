Вимикатимуть одразу дві черги: як діятимуть графіки вимкнення світла 21 липня

У неділю, 21 липня, в Україні посилять заходи обмеження електроенергії для споживачів. Графіки відключень світла діятимуть впродовж всієї доби, повідомило Укренерго.
"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.
За даними Укренерго, у інші години доби застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.
Також директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація з енергетичним забезпеченням може поліпшитися з наступного тижня, якщо не виникнуть нові проблеми. Аномальна спека вже викликала аварійні зупинки на енергетичних об'єктах, що ускладнює запуск обладнання.
Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.
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