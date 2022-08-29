У Кабміні зізналися, чому не сприймають всерйоз вимогу Росії щодо НАТО

У Кабміні пояснили, чому РФ рідше вимагає відмову України від НАТО/ УНІАН, Wikipedia

Наразі Україною не сприймається серйозно вимога Росії щодо відмови від курсу на вступ до НАТО, повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю для Європейської правди.

За словами української чиновниці, РФ вже не так часто висуває сові початкову вимогу про відмову України від вступу в НАТО і не веде таких дискусій.

"У цьому плані повномасштабна війна нівелювала всі можливі наративи Росії - і про загрозу з боку НАТО, і про захист російськомовного населення, і багато речей, які боялися самі країни НАТО, кажучи про те, що не треба дражнити Росію", - зазначила Стефанишина.

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Вона підкреслила, що подача заявки Швеції і Фінляндії остаточно розбила всі можливі спекуляції Кремля, який не готовий одночасно воювати проти трьох країн.

"Тому ми не дуже серйозно ставимося до будь-яких заяв Російської Федерації і будемо готові повернутися до дискусії після звільнення наших територій", - сказала вона і додала, що на сьогодні Україна не дивиться настільки далеко в майбутнє, аби припускати, чи може йти мова про відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу.

Президент Володимир Зеленський після цього зазначив, що Україна чекала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

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