Україна за крок до членства в ЄС: названо дату офіційних переговорів про вступ

Посли Європейського Союзу схвалили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку.

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Переговори про вступ до ЄС стартують цього місяця / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу ввечері 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови. Переговори розпочнуться цього місяця. Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у Twitter.

Рішення послів ЄС відкриває шлях для міжурядової конференції, яка запланована на 25 червня. Саме тоді офіційно стартують переговори про вступ України та Молдови до блоку.

"Угорщина більше не блокує переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови. Компромісний текст узгоджено. Тепер Україна та Молдова мають офіційно розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу 25 червня", - написав кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter. відео дня

Кінець червня був очікуваною датою для проведення цієї конференції, оскільки саме тоді завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Вступ України до ЄС - переговори про вступ до блоку

Нагадаємо, Європейська комісія готова розпочати переговорний процес про вступ України до ЄС у червні 2024 року. Це рішення ухвалено, щоб уникнути можливих перешкод з боку Угорщини, яка головуватиме в ЄС з липня 2024 року і може блокувати цей процес.

Також Єврокомісія позитивно оцінила прогрес у євроінтеграційних реформах України та Молдови. Україна виконала критерії у сферах боротьби з корупцією, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та захисту прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про вступ.

Як повідомляв Главред, про джентельменську домовленість з ЄС, за якою переговори про вступ почнуться у червні, повідомляла і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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